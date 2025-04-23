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Российский подросток украл из магазина десятки шоколадок ради подарков подругам

В Улан-Удэ подросток украл десятки шоколадок ради подарков подругам
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Pexels

В Улан-Удэ 17-летний юноша украл десятки плиток шоколада ради того, чтобы раздарить их подругам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Администратор продуктового супермаркета сообщила в полицию, что неизвестный молодой человек наполнил рюкзак шоколадными плитками и скрылся с места происшествия. Общий ущерб от инцидента предварительно оценен в четыре тысячи рублей — злоумышленник украл 27 шоколадок.

Сотрудникам правоохранительных органов оперативно удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель микрорайона Аршан, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Подростка задержали по месту жительства сотрудники уголовного розыска. На допрос его доставили вместе с законным представителем. Юноша признался, что раздал похищенный шоколад подругам.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Несовершеннолетнему планируют избрать меру пресечения.

Ранее в Иркутске задержали вора, укравшего 22 плитки шоколада.

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