В российском регионе предложили учредить День фронтового кота

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила ввести День фронтового кота. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, с таким предложением Мухометьярова обратилась к сенатору Олегу Цепкину.

Мухометьярова отметила, что эти животные «играют важную роль на фронте».

«Они борются с грызунами и поддерживают устойчивое психофункциональное состояние бойцов», — сказала она.

Цепкин заявил, что вопрос может быть рассмотрен.

Мухометьярова предложила ввести такой день по аналогии с Днем фронтовой собаки — праздником, который отмечается в России 19 августа. Он был учрежден по инициативе московского Музея Победы в 2017 году.

До этого Mash сообщал, что в зоне специальной военной операции из-под пуль спасли обгоревшего кота Мышку, «ветерана боевых действий». Сначала военные ухаживали за животным в зоне боевого соприкосновения, но ему были необходимы лекарства и помощь ветеринара. С линии фронта животное в течение 40 минут солдаты везли, стоя на мотоцикле. Они хотели, чтобы кот не чувствовал боли от тряски. Сейчас о Мышке заботятся волонтеры, но скоро его отправят во Владивосток к родным одного из бойцов.

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