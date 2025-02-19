Россиянин спрятал наркотики в кошачьем лотке и попался

Наркоторговец из ХМАО прятал гашиш в лотке своего кота и был задержан

В доме у задержанного за наркотики жителя ХМАО нашли гашиш в кошачьем лотке. Об этом сообщили в полиции региона.

Стражи порядка поймали наркоторговца в поселке Зеленоборск. 40-летний местный житель был задержан на улице после того, как продал наркотик весом 0,41 грамма за 2,5 тыс. рублей.

По месту жительства подозреваемого отправились полицейские со служебным псом, который обнаружил в кошачьем лотке четыре полимерных пакетика с аналогичным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в свертках находится гашиш массой около 3 граммов.

Против мужчины, ранее судимого за разбои и грабеж, возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере. Рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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