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Безымянный вулкан на Камчатке начал извергать пепел и лаву

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
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Александр Пирагис/РИА Новости

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный — столб пепла поднялся на высоту четырех тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу моря, реагирующую на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Извержение вулкана продолжается. Несколько крупных раскаленных лавин обрушилось на склоны вулкана. Пепел с лавином поднялся на 4 тысячи метров над уровнем моря, фреатические взрывы наблюдались на фронтальных частях лавина на контакте раскаленного материала со снегом», — указано в сообщении Камчатской группы моря.

Уточняется, что шлейф пепла движется на северо-восток от вулкана на расстоянии 90 километров. Сейсмологи предполагают, что впереди стоит ожидать кульминационного выброса пепла на высоту 15 километров над уровнем моря.

В районе извержения действует оранжевый код опасности для авиации.

До этого стало известно, что на Аляске жители в панике готовятся к извержению вулкана Сперр, расположенного в 130 километрах от города.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах проснулся один из крупнейших вулканов.

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