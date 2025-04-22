Грабители вынесли из частного дома в Ленобласти драгоценности на 1,4 млн рублей

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные ограбили дачный дом, добычей злоумышленников стали ювелирные украшения и дорогие наручные часы. Об этом сообщает Piter.tv.

С заявлением в полицию обратился житель деревни Канисты. Мужчина сообщил, что не был на даче с конца января 2024 года по апрель 2025 года, и случайно обнаружил пропажу ценных вещей.

Злоумышленники взломали входную дверь и украли украшения из золота и сере бра, инкрустированные камнями, и двое наручных часов. Ущерб потерпевший оценил в 1,4 млн рублей. Личность грабителей устанавливается, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Иванове мужчина ограбил работодателя и угнал служебную машину. В полицию обратился владелец одного из городских кафе. Предприниматель сообщил о пропаже из сейфа заведения наличных в сумме 200 тысяч рублей и банковской карты. К краже оказался причастен сотрудник кафе. 26-летний подозреваемый признался, что ему недоплатили заработную плату и он решил сам забрать деньги. На служебном автомобиле он добрался до железнодорожного вокзала города Шуи, откуда уехал в Москву.

Ранее россиянка дважды влезла в чужую форточку в поисках мужа и ограбила хозяйку квартиры.