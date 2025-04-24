Россиянка с клещом на веке объяснила его необычное место прикрепления

В Ростове-на-Дону врачи достали клеща, который присосался к веку пациентки

Врачи Городской больницы скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону поделились необычным клиническим случаем, когда клещ прикрепился к веку пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка обратилась за помощью самостоятельно. Она предполагает, что клещ перебрался на нее с кота, который гулял на улице и, вероятно, принес членистоногого на себе. Ночью кот спал рядом с головой хозяйки. В этот момент клещ мог переползти на девушку.

Офтальмологи сняли клеща и отправили его на экспертизу в лабораторию. Пациентку отпустили домой.

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