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Россиянка с клещом на веке объяснила его необычное место прикрепления

В Ростове-на-Дону врачи достали клеща, который присосался к веку пациентки
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Global Look Press

Врачи Городской больницы скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону поделились необычным клиническим случаем, когда клещ прикрепился к веку пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка обратилась за помощью самостоятельно. Она предполагает, что клещ перебрался на нее с кота, который гулял на улице и, вероятно, принес членистоногого на себе. Ночью кот спал рядом с головой хозяйки. В этот момент клещ мог переползти на девушку.

Офтальмологи сняли клеща и отправили его на экспертизу в лабораторию. Пациентку отпустили домой.

До этого в Удмуртии пенсионер выбрал странный способ избавиться от клещей на участке и попал под штраф. Мужчина с паукообразными с помощью огня. Вместе со своими взрослыми сыновьями он поджег сухую траву с разных сторон участка. Огонь быстро вышел из-под контроля и распространился на площадь в 700 квадратных метров.

Ранее в Балейском районе Забайкалья местный житель устроил степной пожар из-за того, что ему послышался вой волков.

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