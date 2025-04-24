В Нижегородской области американских военных приняли за советских

NewsNN: в Балахне закрыли разрушенный Дом культуры баннером с военными США

В городе Балахна Нижегородской области ко Дню Победы повесили баннер с американскими военными, закрыв им разрушенный Дом культуры. Об этом сообщает портал NewsNN.

«На набережной Балахны к празднованию 80-летия Победы закрыли разрушенный Дом культуры баннером, на котором оказались изображены американские военные в Афганистане», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что изображение американских солдат повесили по ошибке. К настоящему моменту его заменили на баннер с советскими военными.

Подчеркивается, что разрушенное здание принадлежит частному собственнику — именно он занимался оформлением и установкой баннера.

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