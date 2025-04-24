В Нижегородской области американских военных приняли за советских

В городе Балахна Нижегородской области ко Дню Победы повесили баннер с американскими военными, закрыв им разрушенный Дом культуры. Об этом сообщает портал NewsNN.
«На набережной Балахны к празднованию 80-летия Победы закрыли разрушенный Дом культуры баннером, на котором оказались изображены американские военные в Афганистане», — говорится в публикации.
Портал отмечает, что изображение американских солдат повесили по ошибке. К настоящему моменту его заменили на баннер с советскими военными.
Подчеркивается, что разрушенное здание принадлежит частному собственнику — именно он занимался оформлением и установкой баннера.
До этого сообщалось, что в Москве закрыли Красную площадь для посетителей, чтобы провести мероприятия по подготовке к параду Победы. В настоящее время на территории площади продолжается монтаж зрительских трибун. Ожидается, что доступ на площадь восстановят в 19:00.
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