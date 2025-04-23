Двое детей забрались на мемориал «Малая земля» в Новороссийске и попали на видео

В Новороссийске двое детей взобрались на мемориал и попали на видео

В Новороссийске двое детей взобрались на мемориал «Малая земля» и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Новороссийска».

На кадрах с места происшествия видно, как двое малолетних взбираются вверх по крыше мемориала. В результате они взобрались на самый верх, оказавшись на большой высоте.

Полицейским стало известно о случившемся, и по факту инцидента организовали проверку. Также инспекторы ПДН проведут профилактическую работу в образовательных организациях.

«Призываем родителей провести беседы с детьми и объяснить опасность необдуманных действий для их жизни и здоровья, а также напомнить о недопустимости подобного поведения на мемориалах», — призвали в ГУ МВД России по региону.

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