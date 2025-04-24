В Москве закрыли Красную площадь для подготовки к параду Победы

В Москве закрыли Красную площадь для посетителей, чтобы провести мероприятия по подготовке к параду Победы. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время на территории площади продолжается монтаж зрительских трибун. По информации агентства, доступ на площадь восстановят в 19:00.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В марте пресс-секретарь президента Песков заявил, что 80-я годовщина Победы подразумевает «иной масштаб празднования». В связи с этим в преддверии 9 Мая в каждом российском регионе будут вводиться свои режимы, связанные с обеспечением безопасности и другими аспектами. Кроме того, он сообщил, что в День Победы в Москве по Красной площади пройдут герои специальной военной операции.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александар Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.

Ранее в РФ отказались звать глав недружественных государств на парад Победы.