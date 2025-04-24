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Эксперт раскрыл, как чаще всего мошенники обманывают пожилых в преддверии 1 Мая

IT-эксперт Филевский: мошенники в преддверии 1 Мая заманивают пожилых подарками
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Unsplash

Чаще всего в преддверии майских праздников мошенники заманивают пожилых граждан обещаниями подарков — от праздничных медалей до бытовой техники и денежных выплат. Об этом в беседе с kp.ru предупредил эксперт по социотехническому тестированию компании Angara Security, Яков Филевский.

Схема, по его словам, стандартная: злоумышленники, для того чтобы «убедиться в личности» адресата, просят продиктовать им код из СМС, после чего обещают выслать «подарок».

Специалист также обратил внимание, что мошенники, как правило, настаивают на срочности, заявляя, что «сегодня последний день», чтобы жертва не успела одуматься или проконсультироваться с родственниками.

Представляются «дарители» чаще всего сотрудниками органов соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала «Госуслуги», добавил Филевский.

Клинический психолог Пироговского университета Елизавета Куликова до этого объяснила, как защитить пожилых от мошенников, представляющихся родственниками жертвы. Она посоветовала придумать вместе с родными кодовое слово и спрашивать его при любом сомнительном телефонном разговоре.

Ранее россиянам объяснили, как отличить обучающий курс от мошенников.

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