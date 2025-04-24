Россиянам объяснили, как отличить обучающий курс от мошенников

Дополнительное профессиональное образование — востребованный сегмент российского рынка образования. Все больше людей инвестируют в новые профессии и развитие своих навыков. Но вместе с рынком растет и количество образовательных продуктов, которые не приносят реальной ценности. Как не потратить деньги впустую и выбрать действительно полезный курс, «Газете.Ru» рассказала Валентина Куренкова, директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это юридическое лицо. Уважающая себя образовательная компания всегда размещает на сайте информацию об организации: ее название, ИНН, ОГРН. Эту информацию легко проверить на таких сервисах, как СБИС или Rusprofile. Если курс оформлен на ИП или самозанятого, а не на ООО или автономную некоммерческую организацию (АНО), это не нарушение, но риск выше: ответственность перед студентами здесь ниже, а прекратить деятельность такие организации могут за пару дней», — объяснила она.

Также важна лицензия на образовательную деятельность. Ее наличие подтверждает, что программа соответствует требованиям законодательства, а выданные документы будут иметь юридическую силу.

«Прозрачность в оплате — еще один критерий. Если курс предлагает оплатить «по переводу» или только на личную карту — повод насторожиться. Надежные платформы всегда работают по безналичному расчету, предоставляют договор (в том числе публичную оферту) и прописывают политику возврата. Эти документы стоит изучить до начала обучения — это не формальность, а способ защитить свои интересы», — добавила эксперт.

Хорошее образование — это не только лекции. Обратите внимание на структуру курса: есть ли практика, как она организована, будет ли возможность поработать с кейсами или пройти стажировку. В идеале — обучение должно проходить в связке с бизнес-задачами, чтобы теория закреплялась в реальных сценариях. Проверьте, обновляется ли программа, какие инструменты и методики используются. Если курс остается неизменным годами, есть риск, что информация в нем устарела.

«Один из ключевых критериев — эксперты. Посмотрите, кто именно будет вести занятия, где преподаватель работал, с какими проектами связан, есть ли у него публичная активность, кейсы, упоминания в профессиональных медиа. Преподаватели должны быть практиками, а не только спикерами — это напрямую влияет на качество знаний, которые вы получите», — подчеркнула она.

Важно оценить и то, как компания взаимодействует с аудиторией — не только через рекламные обещания, но и в реальности. Посмотрите отзывы, поищите упоминания в СМИ, обратите внимание на наличие партнеров — особенно среди крупных компаний и государственных структур. Репутация в профессиональной среде многое говорит о качестве образования.

«Инвестировать в дополнительное образование — это шаг, который требует взвешенного подхода. Не стоит гнаться за громкими лозунгами и быстрой трансформацией. Хороший курс — это тот, что помогает решать реальные задачи и укрепляет вашу позицию на рынке. А значит, выбирать его нужно так же внимательно, как вы выбираете врача, юриста или нового работодателя», — резюмировала эксперт.

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