Названа уловка, которая защитит старшее поколение от мошенников

Чтобы избежать обмана мошенников, нужно придумать кодовое слово, которое будут знать только близкие люди, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Пироговского университета Елизавета Куликова.

Иногда мошенники могут выдавать себя за близких людей или родственников. Мошенники от имени родственника говорят, что у них проблемы, например, ДТП или задержание, и им нужны деньги, чтобы выбраться из плохой ситуации. Чтобы не попасться на эту уловку, нужно придумать кодовое слово.

«Можно внутри семьи обсудить какое-то кодовое слово специальное, и в случае такого звонка от мошенников, его спросить. Также стоит рассказать своему старшему родственнику, что делать, если ему позвонили мошенники. Нужно сказать: «у тебя есть мой телефон, позвони мне, мы решим, что делать». В целом можно забить в телефон несколько контактов близких родственников или банков и другие, чтобы были под рукой в этот опасный период. Лучше, конечно, рекомендовать связаться именно с близким кругом, чтобы не было дополнительных проблем или возможных ошибок», — рассказала психолог.

Также важно объяснить, что мошенники давят на эмоции, чтобы вызвать мгновенную реакцию страха, например, связанную со здоровьем членов семьи или финансами. В таком случае лучше сбросить звонок и набрать номер близкого человека, чтобы все обсудить.

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