В Москве пройдет благотворительный фестиваль с собаками и кошками из приютов

На территории хлебозавода в Москве 26 и 27 апреля пройдет фестиваль в поддержку бездомных животных — 300 собак и кошек из приютов будут ждать своих новых хозяев. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта, рассказали «Газете.Ru» организаторы мероприятия — фонд «Ника».

«Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку. С 2016 года в Москве с фестиваля домой уехали 1335 питомцев. Мы верим, что фестиваль продолжит менять жизни: для животных — это шанс на заботливого хозяина, а для людей — пример того, как добрые поступки могут быть масштабными», — рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.

Событие проходит при поддержке Центра изучения питания и благополучия животных и проекта «Пойдем домой», а также грантов мэра Москвы.

Гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы и конкурсы с призами, юные участники смогут поиграть с животными и узнать о правильном уходе за ними.

На площадке мероприятия будет организован пункт сбора помощи для животных – можно будет принести корма, консервы, лакомства, амуницию и медикаменты.

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