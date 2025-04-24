Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет благотворительный фестиваль с собаками и кошками из приютов

В Москве пройдет фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных
close
Приют Getdog

На территории хлебозавода в Москве 26 и 27 апреля пройдет фестиваль в поддержку бездомных животных — 300 собак и кошек из приютов будут ждать своих новых хозяев. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта, рассказали «Газете.Ru» организаторы мероприятия — фонд «Ника».

«Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку. С 2016 года в Москве с фестиваля домой уехали 1335 питомцев. Мы верим, что фестиваль продолжит менять жизни: для животных — это шанс на заботливого хозяина, а для людей — пример того, как добрые поступки могут быть масштабными», — рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.

Событие проходит при поддержке Центра изучения питания и благополучия животных и проекта «Пойдем домой», а также грантов мэра Москвы.

Гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы и конкурсы с призами, юные участники смогут поиграть с животными и узнать о правильном уходе за ними.

На площадке мероприятия будет организован пункт сбора помощи для животных – можно будет принести корма, консервы, лакомства, амуницию и медикаменты.

Ранее в России захотели сделать бесплатным проезд с животными из приютов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами