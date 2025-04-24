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Подполковник полиции в российском регионе попал под уголовное дело

В Улан-Удэ прошли обыски по делу местного подполковника полиции
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Улан-Удэ правоохранители провели обыски у заместителя начальника городского линейного отдела МВД России на транспорте Андрея Добрынина. Об этом сообщает портал «ГазетаРБ».

Отмечается, что в отношении Добрынина завели уголовное дело по статье о превышении полномочий. Источники рассказали изданию, что офицера уже уволили из полиции, но пока не задержали.

Журналисты предполагают, что расследование дела может вывести силовиков на более высокопоставленных полицейских.

До этого сообщалось, что бывшего главу ведомственной организации — застройщика МВД, полковника запаса Владимира Попова осудили на 6,5 года тюрьмы.

По данным суда, в 2011–2016 годах полковник Попов заключил контракт на строительство жилья для военных, в котором установленные предельные показатели стоимости 1 кв. метра жилья были превышены на 14,9 тыс. рублей, что привело к ущербу для бюджета в размере 1,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что экс-майор из Екатеринбурга отправился в колонию за организацию незаконной миграции.

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