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Россиянам напомнили о двойных длинных выходных в мае

Депутат Нилов: россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая
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Depositphotos

Жители России будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая», — отметил Нилов.

По его словам, такие продолжительные праздничные дни стали возможными благодаря переносу выходных. Например, 4 января, которое закреплено в Трудовом кодексе как праздничный день, совпало в этом году с субботой. Поэтому его перенесли на 2 мая. В свою очередь 23 февраля выпало на воскресенье, его перенесли на 8 мая.

Следующие длинные выходные ждут россиян в период с 12 по 15 июня в честь Дня России. Затем жители страны будут отдыхать со 2 по 4 ноября, на эти даты выпадает празднование Дня народного единства. После не ожидается никаких праздничных выходных вплоть до Нового года.

Ранее в Госдуме предложили установить выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы.

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