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«Вызовет ажиотаж»: эксперт предостерег от перегибов в борьбе с алкоголизмом

Винный эксперт Обрезчиков: излишние меры грозят ажиотажным спросом на алкоголь
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Depositphotos

В российских регионах постепенно ужесточают законодательные нормы касательно торговли спиртными напитками. Однако важно не переусердствовать и соблюсти баланс, так как в противном случае можно наоборот спровоцировать ажиотажный спрос россиян на алкоголь, заявил НСН винный эксперт Антон Обрезчиков.

Специалист призвал все меры, направленные на борьбу с алкоголизмом, поддерживать социальной политикой, соблюдая баланс. Так, запрет на открытие алкомаркетов в жилых домах он назвал разумной инициативой, но посоветовал проконтролировать, как ее будут реализовывать.

«Кроме того, боюсь, что может появиться ажиотажный спрос на алкоголь, что не очень хорошо, — добавил Обрезчиков. — Вместе с тем алкогольного туризма, полагаю, ждать не стоит — люди не поедут за спиртным в соседние регионы, текущий уровень борьбы с алкоголизмом держит подобные ситуации под контролем».

Напомним, в Саратовской области по примеру Подмосковья запретили продажу спиртного в многоквартирных жилых домах, если вход в магазин находится со стороны подъездов. А в Вологодской области в начале марта вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00. Причем сообщалось, что жители из-за этого стали выезжать за алкоголем в другие регионы.

Ранее глава Вологодской области раскрыл результаты «сухого закона».

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