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Льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега в российском регионе

В Бурятии с оторвавшейся от берега льдины спасли более 20 рыбаков

В Бурятии льдина, на которой находилось более 20 рыбаков, оторвалась от берега. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел в районе поселка Гремячинск. От берега оторвалась льдина с более чем 20 рыбаками. Мужчины оперативно связались со спасательными службами и оставались на связи до прибытия помощи.

Сотрудники экстренных служб выехали на место на аэролодке. К их прибытию местные жители самостоятельно организовали эвакуацию рыбаков на берег. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, медицинская помощь не потребовалась.

До этого дрейфовавшего неделю на льдине по Оби пса по кличке Черныш поймали в ловушку и спасли. До этого добровольцы и профессиональные спасатели предпринимали несколько попыток перевезти питомца на сушу, но каждый раз он не подпускал людей близко.

Ранее в Самарской области рыбак выпал из лодки и попал под винт.

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