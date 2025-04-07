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Дрейфовавшего неделю на льдине по Оби пса по кличке Черныш поймали в ловушку и спасли

В Нижневартовске спасли пса по кличке Черныш, который неделю дрейфовал на льдине
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Телеканал «N1–Первый Нижневартовский/VK

В Нижневартовске спасательная операция пса по кличке Черныш, который семь дней дрейфовал на льдине по Оби, завершилась благополучно. Об этом сообщает «N1 • Первый Нижневартовский» в Telegram-канале.

Пес застрял на льдине несколько дней назад. За это время добровольцы и профессиональные спасатели предпринимали несколько попыток перевезти питомца на сушу, но каждый раз он не подпускал людей близко.

В итоге спасатели совместно с волонтерами придумали план, как поймать Черныша.

«Волонтеры разрабатывают специальную самозахлопывающуюся клетку, а спасатели будут организовывать ее доставку до того берега. Внутри нее планируют подвязать колбасу и таким образом заманить собачку, чтобы вывезти ее в безопасное место», — делились планами по спасению животного собеседники из городского Управления по делам ГО и ЧС с журналистами Ura.ru.

В итоге план с ловушкой сработал, Черныша поймали и перевезли его на сушу.

Ранее в Вологодчине спасли рыбака, который приплыл на льдине из Ленобласти.

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