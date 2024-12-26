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Стало известно, кто разрабатывает рационы школьного питания в России

Специалист Ковалев: технологи общепита разрабатывают рационы школьного питания
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Рационы школьного питания разрабатывают различные специалисты, в том числе технологи общепита и санитарные врачи. Об этом Pravda.Ru рассказал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.

По его словам, при формировании меню они ориентируются на методические рекомендации Роспотребнадзора, нормы СанПиН и рекомендации Минздрава России.

»[Они] содержат информацию о сбалансированности блюд, нормах калорийности и составе макро- и микронутриентов для каждой возрастной группы. Также при формировании рациона учитывается энергетическая ценность каждого блюда, которая также рассчитывается на основании специальной методики по химическому составу российских продуктов питания», — уточнил Ковалев.

Исследование сети «Много лосося», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что 65% детей россиян питаются в школьной столовой каждый день. При этом почти половина опрошенных (47%) находит качество еды в ней удовлетворительным. 22% респондентов заявили о том, что учеников кормят плохо и лишь 13% из них оценивают школьную еду на «отлично».

Ранее в России ответили, из-за чего происходят отравления в школьных столовых.

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