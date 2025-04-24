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Акции российских производителей игристого устремились вверх

СМИ2 сообщает, что акции российских производителей игристого вина выросли
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Depositphotos

В России рынок винных акций демонстрирует стремительный рост. Об этом сообщает новостной агрегатор СМИ2. Причем речь идет о производстве игристых вин.

Уточняется, что к тихим винам интерес в мире, наоборот, теряется. Так, в сравнении с пиковыми значениями, зафиксированными в 2007 году, мировое потребление напитка упало на 12%, а производство на 20%. Объясняется это тем, что мировой спрос падает из-за роста процентных ставок, избытка запасов тихих вин и сокращения потребления в Китае.

Однако российские производители игристых вин, наоборот, со ста тысяч проданных в 2023 году бутылок наращивают поставки в КНР до двух миллионов.

Экономисты подчеркивают, что российское виноделие становится важной отраслью экономики. Некоторые эксперты рассматривают его как «новую нефть» для страны, способную приносить значительный доход и способствовать развитию регионов.

В конце 2024 года путеводитель «Первый гид. Рестораны и российское вино» опубликовал рейтинг, состоящий из 20 лучших образцов отечественных вин.

В топ-20 вошли вина, разбитые на восемь групп: «игристые 2025», «розовые игристые», «розовые», «недорогие красные», «шардоне», «пино нуары», а также «оранжевые» и «петнаты», набирающие популярность в России.

Ранее сообщалось, что РФ вошла в лидеры по потреблению вина в мире.

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