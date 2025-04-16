Россия вошла в лидеры по потреблению вина в мире

OIV: РФ вошла в десятку лидеров по потреблению вина в мире

Россия оказалась на седьмом месте по потреблению вина в мире. Об этом свидетельствуют данные исследования Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Больше всего вина употребляют в США — 15,6% мирового потребления, на втором месте Франция (10,7%), Италия (10,4%), Германия (8,3%), Великобритания (5,9 %), Испания (4,6%), Россия (3,8%).

Россия в прошлом году произвела 5,4 миллиона гектолитров этого напитка, сохранив 11-е месте в мире. При этом российские компании увеличили производство сразу на 19%. Более значительную динамику во всем мире смогли показать лишь Грузия (+27%) и Аргентина (+23%).

Природный пигмент ресвератрол, содержащийся в растительной пище и напитках, может защищать клетки организма от окисления. Однако нет веских доказательств тому, что он хорошо усваивается при потреблении вина. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Хелена Конибер, содиректор Международного научного форума по исследованиям алкоголя.

Ранее сомелье рассказал, как сочетать вино и воду.