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Россиянам предложили выбрать лучшее из 20 отечественных вин

СМИ 2 выяснили, что розовое является одним из лучших российских вин

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Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Путеводитель «Первый гид. Рестораны и российское вино» опубликовал рейтинг, состоящий из 20 лучших образцов отечественных вин. Со списком ознакомился новостной агрегатор СМИ2.

В топ-20 вошли вина, разбитые на восемь групп: «игристые 2025», «розовые игристые», «розовые», «недорогие красные», «шардоне», «пино нуары», а также «оранжевые» и «петнаты», набирающие популярность в России.

16 ведущих экспертов свели свои предпочтения в единый лонг-лист, оставив только напитки, которые можно приобрести в открытой продаже.

В списке Абрау-Дюрсо, Ведерников и другие позиции.

Недавно в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили, что с 1 апреля 2025 года в РФ начнет действовать национальный стандарт, который должен повысить интерес к российским винам и сделать их более популярными среди потребителей.

Документ утвержден Росстандартом 11 ноября. В нем впервые подробно описаны правила составления винных карт для ресторанов, кафе и баров. В разработке стандарта участвовали Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация виноградарей и виноделов РФ и другие эксперты.

Ранее шеф-бармен поделилась рецептом безалкогольного «белого» глинтвейна.

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