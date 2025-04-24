Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, связана ли тяга к сладкому с диабетом

Врач Станкевич: тяга к сладкому не связана с диабетом
close
Pixabay

Тяга к сладкому не является признаком сахарного диабета, однако избыток конфет и пирожных в рационе может со временем привести к нарушению обмена веществ. Об этом в беседе с РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест» Любовь Станкевич. По ее словам, регулярно возникающее желание съесть шоколадку — скорее привычка, чем симптом какого-либо заболевания.

«Если вам просто хочется сладкого — это еще не повод паниковать. Гораздо важнее обращать внимание на другие симптомы: постоянную жажду, сухость во рту, резкое снижение или набор веса, частое мочеиспускание. Если что-то из этого присутствует, лучше не гадать, а проверить уровень гликированного гемоглобина», — сказала специалист.

Чтобы снизить тягу к сладкому, врач посоветовала полноценно питаться. Пища, богатая белками и сложными углеводами, помогает избежать резких скачков сахара, пояснила она.

Теперь, чтобы распознать угрозу диабета, не обязательно сдавать кровь: исследователи из Токийского университета недавно разработали неинвазивный способ оценки регуляции уровня глюкозы — ключевого показателя риска диабета. Их метод основан на анализе данных с непрерывных глюкозных мониторов (CGM), которые носятся на теле и отслеживают уровень сахара в крови в режиме реального времени.

Ранее врач рассказала, кому нельзя худеть на интервальном голодании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами