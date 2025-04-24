Врач раскрыла, связана ли тяга к сладкому с диабетом

Тяга к сладкому не является признаком сахарного диабета, однако избыток конфет и пирожных в рационе может со временем привести к нарушению обмена веществ. Об этом в беседе с РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест» Любовь Станкевич. По ее словам, регулярно возникающее желание съесть шоколадку — скорее привычка, чем симптом какого-либо заболевания.

«Если вам просто хочется сладкого — это еще не повод паниковать. Гораздо важнее обращать внимание на другие симптомы: постоянную жажду, сухость во рту, резкое снижение или набор веса, частое мочеиспускание. Если что-то из этого присутствует, лучше не гадать, а проверить уровень гликированного гемоглобина», — сказала специалист.

Чтобы снизить тягу к сладкому, врач посоветовала полноценно питаться. Пища, богатая белками и сложными углеводами, помогает избежать резких скачков сахара, пояснила она.

Теперь, чтобы распознать угрозу диабета, не обязательно сдавать кровь: исследователи из Токийского университета недавно разработали неинвазивный способ оценки регуляции уровня глюкозы — ключевого показателя риска диабета. Их метод основан на анализе данных с непрерывных глюкозных мониторов (CGM), которые носятся на теле и отслеживают уровень сахара в крови в режиме реального времени.

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