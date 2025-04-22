Врач рассказала, кому нельзя худеть на интервальном голодании

На интервальном голодании нельзя худеть людям с ослабленной иммунной системой, расстройствами пищевого поведения, диабетом первого типа, а также беременным и кормящим женщинам. Об этом изданию WelnessPulse рассказала диетолог из США Дэни Мэттис.

Интервальное голодание — это тип диеты, который ограничивает прием пищи определенным временным интервалом (измеряется в часах или днях). Самым популярным видом интервального голодания является методика 16:8. Она предполагает полный отказ от еды на 16 часов подряд каждые сутки.

Исследования показали, что прием пищи только в определенное время помогает меньше «кусочничать», тем самым снижая массу тела. Также такой метод питания истощает запасы углевода гликогена в организме (примерно через 12 часов голодания), что заставляет тело использовать в качестве источника энергии жировую ткань. Доктор Мэттис добавила, что интервальное голодание повышает чувствительность клеток к гормону инсулину, снижая риск развития диабета.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, такая диета подходит не всем. Людям с диабетом первого типа лучше не практиковать интервальное голодание, поскольку длительный период отказа от пищи вызывает падение уровня сахара в крови. Это может сопровождаться слабостью, усталостью и головокружением. Также нельзя «сидеть» на интервальном голодании людям с расстройствами пищевого поведения. Жесткие ограничения могут усугубить нездоровое отношение к еде.

Диетолог добавила, что людям с ослабленной иммунной системой не стоит рисковать здоровьем, выбирая такой режим питания. Для нормального восстановления организма полезные вещества из пищи должны поступать регулярно. Также с осторожностью к интервальному голоданию должны отнестись беременные и кормящие грудью женщины. Исследования показали, что длительное голодание может повысить уровень кортизола (гормона стресса). Это может привести к гормональным изменениям и, возможно, повлиять на репродуктивную функцию и менструальный цикл.

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