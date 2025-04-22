Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разработан метод раннего выявления диабета

CM: найден способ выявлять риск диабета без уколов
close
Shutterstock

Теперь, чтобы распознать угрозу диабета, не обязательно сдавать кровь: исследователи из Токийского университета разработали неинвазивный способ оценки регуляции уровня глюкозы — ключевого показателя риска диабета. Их метод основан на анализе данных с непрерывных глюкозных мониторов (CGM), которые носятся на теле и отслеживают уровень сахара в крови в режиме реального времени. Работа опубликована в журнале Communications Medicine (CM).

Диабет часто называют «тихой эпидемией» — болезнь развивается незаметно, а осложнения могут быть тяжелыми. Классические методы диагностики, основанные на периодических анализах крови, не всегда улавливают ранние нарушения — особенно промежуточные стадии, когда уровень глюкозы еще в пределах нормы, но уже нестабилен.

Новый подход позволяет заметить сбои раньше, чем это делают стандартные тесты, такие как уровень глюкозы натощак, HbA1c или тест на толерантность к глюкозе. Ученые проанализировали данные 64 добровольцев без диагноза диабета, использовав CGM, лабораторные тесты и математические модели. Особое внимание уделялось показателю AC_Var — он отражает, насколько колеблется уровень сахара в течение дня.

Выяснилось, что AC_Var тесно связан с индексом диспозиции — признанным индикатором риска развития диабета 2-го типа. В сочетании с другим показателем — стандартным отклонением глюкозы — эта модель оказалась точнее традиционных тестов в прогнозировании риска и осложнений, таких как ишемическая болезнь сердца.

«Мы смогли выявить нарушения гликемического контроля у людей, которых обычные тесты считали здоровыми», — рассказал профессор Шинъя Курода, соавтор исследования. — «Это дает шанс начать профилактику еще до того, как будет поставлен диагноз».

Чтобы сделать метод максимально доступным, исследователи разработали веб-приложение, с помощью которого пациенты и врачи могут самостоятельно анализировать данные CGM и оценивать риск.

Ранее ученые выяснили, от какой болезни страдает каждый пятый мужчина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами