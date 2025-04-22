Разработан метод раннего выявления диабета

Теперь, чтобы распознать угрозу диабета, не обязательно сдавать кровь: исследователи из Токийского университета разработали неинвазивный способ оценки регуляции уровня глюкозы — ключевого показателя риска диабета. Их метод основан на анализе данных с непрерывных глюкозных мониторов (CGM), которые носятся на теле и отслеживают уровень сахара в крови в режиме реального времени. Работа опубликована в журнале Communications Medicine (CM).

Диабет часто называют «тихой эпидемией» — болезнь развивается незаметно, а осложнения могут быть тяжелыми. Классические методы диагностики, основанные на периодических анализах крови, не всегда улавливают ранние нарушения — особенно промежуточные стадии, когда уровень глюкозы еще в пределах нормы, но уже нестабилен.

Новый подход позволяет заметить сбои раньше, чем это делают стандартные тесты, такие как уровень глюкозы натощак, HbA1c или тест на толерантность к глюкозе. Ученые проанализировали данные 64 добровольцев без диагноза диабета, использовав CGM, лабораторные тесты и математические модели. Особое внимание уделялось показателю AC_Var — он отражает, насколько колеблется уровень сахара в течение дня.

Выяснилось, что AC_Var тесно связан с индексом диспозиции — признанным индикатором риска развития диабета 2-го типа. В сочетании с другим показателем — стандартным отклонением глюкозы — эта модель оказалась точнее традиционных тестов в прогнозировании риска и осложнений, таких как ишемическая болезнь сердца.

«Мы смогли выявить нарушения гликемического контроля у людей, которых обычные тесты считали здоровыми», — рассказал профессор Шинъя Курода, соавтор исследования. — «Это дает шанс начать профилактику еще до того, как будет поставлен диагноз».

Чтобы сделать метод максимально доступным, исследователи разработали веб-приложение, с помощью которого пациенты и врачи могут самостоятельно анализировать данные CGM и оценивать риск.

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