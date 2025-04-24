Генерала ВС РФ Попова приговорили к пяти годам колонии

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ивана Попова к 5 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Попов лишен воинского звания. Также он не имеет права занимать организационно-хозяйственные должности в течение двух лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Попов был обвинен в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Прокурор требовал для экс-командующего шесть лет колонии, лишение воинского звания и штраф в размере 800 тысяч рублей. Защита просила оправдать Попова по всем пунктам обвинения.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать возможную отправку генерала Попова на СВО.