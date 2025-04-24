Стал известен приговор второму фигуранту дела в отношении генерал-майора Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии бизнесмена Сергея Моисеева, который является вторым фигурантом дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Бизнесмена признали виновным в особо крупном мошенничестве. Также ему в качестве дополнительного наказания назначили штраф в размере 600 тыс. руб.

«По совокупности преступлений назначить Моисееву четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал судья Дмитрий Летуновский.

Моисеева взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд приговорил бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ивана Попова к 5 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Попов был обвинен в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о возможной увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Прокурор требовал для экс-командующего шесть лет колонии, лишения воинского звания и штраф в размере 800 тысяч рублей. Защита просила оправдать Попова по всем пунктам обвинения.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать возможную отправку генерала Попова на СВО.