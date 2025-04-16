Защита генерала Попова попросила суд оправдать его

ТАСС: защита генерала Попова просит оправдать его по делу о мошенничестве

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова попросила Тамбовский гарнизонный военный суд оправдать его по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

«Выступая сегодня в прениях сторон в Тамбовском суде, я попросил полностью оправдать Ивана Ивановича по всем пунктам обвинения», — рассказал Буйновский.

При этом сторона обвинения затребовала для Попова шесть лет колонии, лишение воинского звания и штраф 800 тысяч рублей.

Ивана Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Ранее сообщалось, что генерала Попова оставили в СИЗО после заявления об отправке на СВО.