В Кургане машина врезалась в автобус с пассажирами

В Кургане в аварии пострадал пассажир автобуса

В Курганской области полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Коли Мяготина, на остановке «Дельфин». По данным правоохранителей, автомобиль «ГАЗель» врезался в автобус ПАЗ, в котором были пассажиры, количество людей в транспортном средстве не уточняется.

«По предварительной информации, травмы получил один человек, в результате госпитализирован», – сообщается в публикации.

Как рассказала кондуктор, перед аварией транспортное средство остановилось около павильона. К моменту ДТП многие пассажиры уже вышли, в салоне оставалось мало людей.

«Девушка — пассажир ударилась спиной, вторую вывели на остановку после аварии», – сообщила женщина.

На кадрах с места инцидента заметно, что серьезно пострадала задняя часть автобуса, в салоне большое количество стекла из-за разбившихся окон.

Ранее в Севастополе восемь детей получили травмы после массового ДТП с автобусом «Артек».