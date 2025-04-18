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Водительница иномарки сбила девятилетнего мальчика в Петербурге

«Петербург2»: в Петербурге водительница иномарки сбила девятилетнего мальчика
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 42-летняя женщина за рулем иномарки сбила школьника. Об этом сообщает «Петербург2».

Инцидент произошел 17 апреля, когда 42-летняя водитель автомобиля Hyundai ехала по улице Федора Абрамова. Женщина сбила девятилетнего мальчика, переходившего дорогу в этот момент.

В результате ребенка с сотрясением мозга, ссадинами и гематомами доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как средне тяжелое.

В ходе полицейской проверки выяснилось, что в момент аварии асфальт был сухим. Женщина не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД в текущем году.

Ранее в Омской области два человека попали в больницу после аварии с грузовиком.

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