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Врач объяснила метеочувствительным, как избежать головной боли

Врач Демьяновская посоветовала метеочувствительным людям соблюдать режим сна
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Ahmet Misirligul/Shutterstock/FOTODOM

Скачки атмосферного давления, колебания влажности и перепады температуры нередко становятся причиной ухудшения самочувствия, особенно у людей, склонных к мигреням. Полностью избежать погодных факторов не получится, но можно существенно снизить их негативное воздействие. Об этом в беседе с Life сообщила невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

В первую очередь, по ее словам, важно знать о предстоящей смене погоды, чтобы вовремя принять назначенные врачом лекарства. Кроме того, необходимо спать не менее 7-8 часов, ложась и вставая в одно и то же время. Особое внимание следует уделять питанию: при метеоколебаниях лучше отказаться от сыра, шоколада, орехов, копченостей, кофе и алкогольных напитков, отметила специалист.

«Можно помочь себе различными практиками: хорошо снимает эмоциональное и физическое напряжение йога, прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика активирует парасимпатическую нервную систему, снижает тревожность и уменьшает напряжение», — добавила Демьяновская.

До этого медики предупредили, что симптомы, которые часто испытывают при погодных колебаниях, такие как боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение, тошнота и бессонница, могут свидетельствовать не только о метеочувствительности, но и о дефиците витаминов, болезнях крови или старте хронических заболеваний.

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