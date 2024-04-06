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Россияне рассказали, как магнитные бури влияют на их работу

Магнитные бури влияют на работоспособность каждого пятого россиянина

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Shutterstock

Каждый пятый россиян (20%) чувствует влияние магнитных бурь на свою работоспособность. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 11% респондентов реагируют на смену сезонов. Каждый десятый (10%) признался, что является метеочувствительным человеком. 6% участников исследования испытывают недомогание в облачную погоду.

7% респондентов отметили вариант «Другое», в том числе некоторые плохо реагируют на холодную солнечную погоду с высоким атмосферным давлением или на осадки.

Женщины чаще мужчин чувствуют недомогание из-за природных явлений (64% против 41% соответственно). Примечательно, что большинство ощущают негативное влияние магнитных бурь (26% против 15%).

38% опрошенных россиян, которые испытывают недомогание ввиду влияния природных явлений, чувствуют головную боль, а 34% — слабость. 31% признались, что у них поднимается давление, у 12% кружится голова. По 10% респондентов пожаловались на ломоту в теле и изменение сердечного ритма. В 4% случаев у участников опроса появляется одышка.

28% опрошенных отметили вариант «Другое», выделив такие симптомы, как: вялость, сонливость и изменение эмоционального фона.

41% опрошенных, чтобы справится с недомоганием, принимают лекарства. 32% респондентов стараются побольше спать, 24% соблюдают питьевой режим, 22% больше гуляют на свежем воздухе. Столько же (22%) пытаются минимизировать нагрузку на организм.

12% участников опроса ограничивают употребление чая и кофе, 2% берут больничный. 15% стараются справиться другими способами, например, пьют витамины или занимаются гимнастикой.

«Есть исследования, которые подтверждают, что пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями действительно чувствительны к меняющимся условиям окружающей среды. Например, пациенты с суставной болью, сопровождающей артриты, скелетно-мышечной болью — фибромиалгией — отмечают появление или усиление болевых ощущений при изменении погодных условий. Чтобы лучше чувствовать себя при изменении погоды, людям с метеочувствительностью рекомендуются частые прогулки в любую погоду, так как они закаляют организм и улучшают адаптивные способности организма. В долгосрочной перспективе укрепить здоровье помогают регулярная физическая активность и спорт», — прокомментировала врач-невролог СберЗдоровье Разият Чупанова.

При этом 65% опрошенных, страдающих от недомогания, не обращаются за врачебной помощью, чтобы справиться с ним.

18% спрашивают совета у терапевта, 8% — у невролога, 6% — у кардиолога, 3% предпочитаются консультироваться с другими врачами.

Ранее врач дала советы, которые помогут пережить скачок атмосферного давления.

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