Метеозависимым рассказали, что стоит делать при изменении погоды

Такой болезни как «метеочувствительность» официально не существует, теме не менее, людей которые реагируют на изменения в погоде — достаточно. Об этом «Радио 1» сообщили специалисты Химкинской областной больницы. Врачи отмечают, что наиболее чувствительными к метеоколебаниям являются женщины, пожилые люди, а также пациенты, страдающие от хронических заболеваний.

«Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать легкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться», — рекомендуют специалисты.

При этом, как предупреждают медики, симптомы, которые часто испытывают при погодных колебаниях, такие как боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение, тошнота и бессонница, могут свидетельствовать не только о метеочувствительности, но и о дефиците витаминов, болезнях крови или старте хронических заболеваний.

Согласно исследованию сервиса Работа.ру, каждый пятый россиянин (20%) чувствует влияние магнитных бурь на свою работоспособность.

38% опрошенных граждан, которые испытывают недомогание ввиду влияния природных явлений, чувствуют головную боль, а 34% — слабость. 31% признались, что у них поднимается давление, у 12% кружится голова. По 10% респондентов пожаловались на ломоту в теле и изменение сердечного ритма. В 4% случаев у участников опроса появляется одышка.

Женщины чаще мужчин чувствуют недомогание из-за природных явлений (64% против 41% соответственно). Примечательно, что большинство ощущают негативное влияние магнитных бурь.

Ранее врач объяснил, как метеочувствительность влияет на здоровье.