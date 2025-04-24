На Камчатке забеременела 13-летняя девочка, отца ее ребенка задержали

На Камчатке 13-летняя девочка забеременела от 19-летнего студента. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника, взрослые узнали об этих отношениях после того, как в апреле у школьницы диагностировали беременность сроком 19 недель. Оказалось, что интимная близость между несовершеннолетней и молодым человеком была в октябре 2024 года.

В отношении студента возбуждено дело по ст. 134 УК «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Подозреваемый задержан, ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

До этого 12-летняя девочка из Таиланда забеременела от 72-летнего прадедушки. Пожилого мужчину задержали, он признался в преступлении. Издание Daily News выяснило, что девочка с девяти лет проживала в одном доме с пожилым родственником, куда ее отправила мать. Женщина поддерживала связь с дочерью, но сама жила в другой провинции, где у нее получилось найти работу, и навещала девочку не каждый месяц. Подробности преступления вскрылись, когда мать приехала за дочерью. Она наладила быт и хотела, чтобы девочка жила с ней и ее новым мужем.

Ранее в Бразилии школьница забеременела после игры в русскую рулетку.