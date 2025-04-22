12-летняя девочка забеременела от прадедушки

В Таиланде 72-летний мужчина пойдет под суд за изнасилование правнучки. Об этом сообщает издание Daily News.

По информации СМИ, инцидент произошел в провинции Кампхэнгпхет. Противоправные действия пенсионера в отношении девочки, которой сейчас 12 лет, раскрылись после того, как она забеременела. По словам матери пострадавшей, она пошла покупать для дочери прокладки. Когда женщина отдала их девочке, та рассказала, что у нее уже два месяца отсутствует менструация. После этого девочка заплакала и рассказала о том, что прадедушка регулярно вступает с ней в половой контакт на протяжении двух лет. Обследование в больнице подтвердило, что несовершеннолетняя беременна.

Пожилого мужчину задержали, он признался в преступлении.

Издание уточнило, что девочка с девяти лет проживала в одном доме с пожилым родственником, куда ее отправила мать. Женщина поддерживала связь с дочерью, но сама жила в другой провинции, где у нее получилось найти работу, и навещала девочку не каждый месяц. Подробности преступления вскрылись, когда мать приехала за дочерью. Она наладила быт и хотела, чтобы девочка жила с ней и ее новым мужем.

Ранее в Малайзии 15-летняя школьница забеременела от 11-летнего брата.