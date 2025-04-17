В Бразилии школьница забеременела после игры в русскую рулетку

Бразильская школьница забеременела после игры в русскую рулетку. Об этом пишет издание Metrópoles.

Девочке было только 13 лет. Она проиграла в игре со ставками в виде полового акта.

О произошедшем с ученицей рассказала в завирусившемся видео учительница Андреа Вермонт. После этого инцидента женщина посоветовала родителям девочки и другим родителям оказать эмоциональную поддержку детям и поговорить с ними о половом воспитании.

До этого в Малайзии 15-летняя школьница забеременела от 11-летнего брата, который совершил над ней насилие.

В пресс-службе полиции отметили, что статистика по аналогичным преступлениям из года в год растет, что вызывает обеспокоенность властей. Блюстители правопорядка считают, что к подобному поведению приводит недостаточность в семьях религиозного воспитания, конфликты в семье, доступность порнографических материалов, в также распространенность наркотиков среди несовершеннолетних.

Ранее в Малайзии девочка забеременела от насиловавшего ее отца.