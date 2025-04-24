Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После мощного землетрясения в Стамбуле продолжают ощущаться подземные толчки

На западе Стамбула продолжаются подземные толчки после землетрясения
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Афтершоки ощущаются на западе Стамбула спустя почти сутки после землетрясения. Об этом сообщили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным AFAD, интервалы между подземными толчками в первые часы после землетрясения составляли от пяти до десяти минут и от двух-трех часов в четверг, 24 апреля. Местные СМИ сообщают, что жители уже не паникуют, ощущая тряску, но в качестве меры безопасности отходят от зданий во время афтершоков. В AFAD уточнили, что в основном ощущаются толчки магнитудой выше 4, особенно на верхних этажах домов.

23 апреля в районе Стамбула специалисты AFAD зафиксировали сразу несколько мощных толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2. Землетрясение произошло в Мраморном море в 12:49 (совпадает с временем мск), за ним последовали афтершоки.

Как сообщили в агентстве Anadolu, эпицентр находился на глубине около 7 км. Люди начали массово покидать здания и собираться на открытой местности. Толчки были такой силы, что ощущались даже в Анкаре.

В результате удара стихии пострадали более 230 человек, жертв и масштабных разрушений нет.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами