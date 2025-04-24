После мощного землетрясения в Стамбуле продолжают ощущаться подземные толчки

Афтершоки ощущаются на западе Стамбула спустя почти сутки после землетрясения. Об этом сообщили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным AFAD, интервалы между подземными толчками в первые часы после землетрясения составляли от пяти до десяти минут и от двух-трех часов в четверг, 24 апреля. Местные СМИ сообщают, что жители уже не паникуют, ощущая тряску, но в качестве меры безопасности отходят от зданий во время афтершоков. В AFAD уточнили, что в основном ощущаются толчки магнитудой выше 4, особенно на верхних этажах домов.

23 апреля в районе Стамбула специалисты AFAD зафиксировали сразу несколько мощных толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2. Землетрясение произошло в Мраморном море в 12:49 (совпадает с временем мск), за ним последовали афтершоки.

Как сообщили в агентстве Anadolu, эпицентр находился на глубине около 7 км. Люди начали массово покидать здания и собираться на открытой местности. Толчки были такой силы, что ощущались даже в Анкаре.

В результате удара стихии пострадали более 230 человек, жертв и масштабных разрушений нет.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.