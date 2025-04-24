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Врач развеял миф о влиянии кофе на сердце

Врач Григорьян: кофе не влияет на сердце при употреблении в малых количествах
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Pexels

Утверждение о том, что кофе негативно влияет на сердце, а красное вино, наоборот, — положительно, отчасти является мифом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян. По его словам, все зависит от количества выпитого.

«Если человек выпивает чашку кофе утром, в принципе, это никак не повлияет на работу сердца, но если у него кофе каждые 15-20 минут, то риск развития аритмии сердца повышается», — пояснил специалист.

Что касается вина, его, как и любой алкоголь, необходимо употреблять в умеренных количествах. При этом влияние напитка на каждый организм индивидуально, добавил Григорьян.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург до этого предупреждал, что растворимый кофе в порционных пакетиках может спровоцировать опасные заболевания, включая атеросклероз и сахарный диабет. По его словам, в продукте содержатся растительные жиры и сахар.

Ранее врач раскрыла, какой кофе полезнее — зерновой или растворимый.

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