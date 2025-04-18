Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, какой кофе может привести к опасным заболеваниям

Врач Гинзбург: растворимый кофе в пакетиках может привести к опасным болезням
close
«Газета.Ru»

Растворимый кофе в порционных пакетиках может спровоцировать опасные заболевания, включая атеросклероз и сахарный диабет. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург.

По его словам, в целом кофе полезен для здоровья и может увеличить продолжительность жизни в среднем на два-три года. Это происходит за счет того, что напиток снижает риск появления возрастных болезней, включая опухолевые, а также может улучшать мозговое кровообращение.

«Однако лучше не пить растворимый кофе, который продается в порционных пакетиках. Обычно в него добавляют растительные жиры и сахар, а оба этих компонента могут привести к развитию атеросклероза», — подчеркнул Гинзбург.

Врач напомнил, что сахар грозит развитием диабета и ожирения, поэтому кофе лучше пить без него. В день можно употреблять не более четырех-пяти чашек.

Терапевт, невролог Иоланта Лялите до этого говорила, что умеренное количество кофе (три-четыре чашки в день) может принести пользу даже для здоровья людей с сердечно-сосудистыми проблемами. По ее словам, согласно исследованию, напиток снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых проблем у лиц среднего возраста без заболеваний сердца и сосудов.

Ранее врач раскрыла, какой кофе полезнее — зерновой или растворимый.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами