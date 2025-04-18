Врач рассказал, какой кофе может привести к опасным заболеваниям

Растворимый кофе в порционных пакетиках может спровоцировать опасные заболевания, включая атеросклероз и сахарный диабет. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург.

По его словам, в целом кофе полезен для здоровья и может увеличить продолжительность жизни в среднем на два-три года. Это происходит за счет того, что напиток снижает риск появления возрастных болезней, включая опухолевые, а также может улучшать мозговое кровообращение.

«Однако лучше не пить растворимый кофе, который продается в порционных пакетиках. Обычно в него добавляют растительные жиры и сахар, а оба этих компонента могут привести к развитию атеросклероза», — подчеркнул Гинзбург.

Врач напомнил, что сахар грозит развитием диабета и ожирения, поэтому кофе лучше пить без него. В день можно употреблять не более четырех-пяти чашек.

Терапевт, невролог Иоланта Лялите до этого говорила, что умеренное количество кофе (три-четыре чашки в день) может принести пользу даже для здоровья людей с сердечно-сосудистыми проблемами. По ее словам, согласно исследованию, напиток снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых проблем у лиц среднего возраста без заболеваний сердца и сосудов.

Ранее врач раскрыла, какой кофе полезнее — зерновой или растворимый.