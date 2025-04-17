Врач раскрыла, какой кофе полезнее — зерновой или растворимый

Врач Павлюк: в зерновом кофе больше антиоксидантов, чем в растворимом

В исследованиях, посвященных кофе, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет приравнивать их друг к другу. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Когда мы говорим про исследования кофе, там в основном пишут про пользу: продлевает жизнь, полезен для снижения онкозаболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, полезен для печени. <...> И в исследованиях не указывается, какой кофе человек использовал: растворимый или свежеприготовленный», — сказала специалист.

При этом, по ее словам, зерновой кофе содержит больше антиоксидантов, чем растворимый. Врач также предупредила, что у каждого человека индивидуальная реакция на кофе, которую необходимо учитывать.

Терапевт, невролог Иоланта Лялите до этого говорила, что умеренное количество кофе (три-четыре чашки в день) может принести пользу даже людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.

Она привела результаты исследований, согласно которым, здоровые люди, которые пьют до пяти чашек кофе в день, меньше рискуют столкнуться с трагическими последствиями из-за сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также сахарного диабета второго типа.

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