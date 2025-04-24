В Ленобласти мужчина обстрелял детскую площадку из украденного ружья и поплатился

Жителя Ленобласти задержали за стрельбу из охотничьего ружья по детской площадке

Мужина стрелял из охотничьего ружья по детской площадке в Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

ЧП произошло вечером 23 апреля в поселке Поляны Выборгского района. Житель дома на Выборгском шоссе вышел на балкон с ружьем и открыл огонь по детской площадке.

В результате инцидента никто не пострадал, но 44-летнего стрелка по имени Александр все же задержали. Оказалось, что его ружье с 2015 года числится в полицейских базах как похищенное. Оно было изъято вместе с патронами и гильзами. Мужчине грозит уголовное разбирательство.

Накануне неизвестные подбежали к мужчине посреди улицы в Краснодаре и обстреляли его. Пострадавший с огнестрельными ранениями был госпитализирован. В результате стрельбы повреждения получил и припаркованный неподалеку автомобиль — пули пробили заднее стекло машины. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили семь гильз и один патрон. Личности нападавших пока не установлены.

Ранее в Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих.