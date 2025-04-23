Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре неизвестные подбежали к мужчине и обстреляли его

В Краснодаре неизвестные побежали к мужчине и обстреляли его
close
Depositphotos

В Краснодаре двое неизвестных подбежали к 46-летнему мужчине и обстреляли его. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Гидростроителей. Двое неизвестных мужчин приблизились к 46-летнему местному жителю и произвели в его сторону несколько выстрелов.

Пострадавший с огнестрельными ранениями был госпитализирован. В результате стрельбы повреждения получил и припаркованный неподалеку автомобиль — пули пробили заднее стекло машины.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили семь гильз и один патрон. Личности нападавших пока не установлены, ведется оперативная работа.

До этого в Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее пассажир автобуса выстрелил в лицо мужчине после ссоры в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами