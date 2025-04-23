В Краснодаре неизвестные подбежали к мужчине и обстреляли его

В Краснодаре двое неизвестных подбежали к 46-летнему мужчине и обстреляли его. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел на улице Гидростроителей. Двое неизвестных мужчин приблизились к 46-летнему местному жителю и произвели в его сторону несколько выстрелов.
Пострадавший с огнестрельными ранениями был госпитализирован. В результате стрельбы повреждения получил и припаркованный неподалеку автомобиль — пули пробили заднее стекло машины.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили семь гильз и один патрон. Личности нападавших пока не установлены, ведется оперативная работа.
До этого в Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее пассажир автобуса выстрелил в лицо мужчине после ссоры в Ленобласти.