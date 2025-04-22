В Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих

В Бокситогорске оперативники задержали местного жителя, стрелявшего из пневматики по прохожим, легкие ранения получили 15-летний школьник и мужчина. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в одном из городских скверов вечером 21 апреля. Пьяный мужчина обстрелял прохожих из пневматического пистолета и скрылся. За медицинской помощью обратились двое пострадавших. У 15-летнего подростка диагностирована травма спины, 22-летний прохожий, в которого также попал стрелок, получил травму предплечья. После оказания первой помощи они отпущены на амбулаторное лечение.

Подозреваемого в стрельбе удалось задержать. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области ссора в автобусе закончилась стрельбой. В ходе конфликта один из его участников достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо 65-летнему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него химический ожог глаз. Мужчине оказали необходимую помощь и отпустили.

Ранее петербуржец обстрелял мужчину во время пьяной уличной ссоры.