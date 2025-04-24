Российская учительница ударила школьника до крови во время урока

Учительницу из Мурманской области заподозрили в применении физической силы к ученику. Об этом в комментариях под одной из публикаций в Telegram-канале губернатора региона сообщил местный житель.

По словам мужчины, инцидент произошел в Полярных Зорях. Там на уроке в школе №4 учительница нанесла его ребенку побои. Она якобы ударила школьника, чей возраст не уточняется, по лицу, от чего у потерпевшего началось кровотечение.

«Министерство образования! Подскажите, пожалуйста, когда при приеме на работу будут отбирать нормально, включая психолога?» — поинтересовался горожанин и попросил сотрудников уполномоченных органов принять меры в отношении педагога.

До этого подросток из Люберец напал на учительницу во время урока. По данным СК, когда педагог отвернулась к доске, ребенок достал молоток и ударил ее по голове, после чего сбежал, однако его поймали. Женщину госпитализировали.

В СК добавили, что из-за возраста 13-летнего школьника еще нельзя привлечь к ответственности, поэтому его поставят на профилактический учет. В произошедшем сотрудники ведомства усмотрели признаки халатности работников школы.

Ранее российская учительница выложила в соцсети откровенные фото и лишилась работы.