Собаководам объяснили, почему важно хвалить своих питомцев

Кинолог Голубев: хозяевам важно не только ругать, но и хвалить своих собак

Собаководам важно не только ругать своих питомцев, но и хвалить. Поощрение является отнюдь не менее важной составляющей грамотной дрессировки животного. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как отмечал кинолог в интервью газете «Известия», собака — существо социальное, и ей важен постоянный контакт с людьми. По его словам, питомцы отлично могут распознавать отдельные слова и мельчайшие изменения в интонациях.

«Мы ругаем собак за нежелательные действия, давая понять питомцу, что нам не нравится. А как собака должна понять, какое поведение допустимо, если за правильные действия она не получает взамен ничего? Хозяева, которые начинают чаще хвалить питомца, обычно удивляются, насколько сильно пес меняется в лучшую сторону», — подчеркнул Голубев.

Чтобы собака понимала, что такое похвала, после одобрительных слов можно ее погладить и выдать лакомство, добавил эксперт.

До этого Голубев объяснил, почему нельзя запрещать собаке лаять. Он объяснил, что лай для собак является способом коммуникации, возможностью заявить о себе и выразить свои эмоции. Попытка подавить это — лишение возможности выразить чувства.

Ранее собаководам посоветовали отказаться от «лапикюра» для питомцев.