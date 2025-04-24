Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собаководам объяснили, почему важно хвалить своих питомцев

Кинолог Голубев: хозяевам важно не только ругать, но и хвалить своих собак
close
Depositphotos

Собаководам важно не только ругать своих питомцев, но и хвалить. Поощрение является отнюдь не менее важной составляющей грамотной дрессировки животного. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как отмечал кинолог в интервью газете «Известия», собака — существо социальное, и ей важен постоянный контакт с людьми. По его словам, питомцы отлично могут распознавать отдельные слова и мельчайшие изменения в интонациях.

«Мы ругаем собак за нежелательные действия, давая понять питомцу, что нам не нравится. А как собака должна понять, какое поведение допустимо, если за правильные действия она не получает взамен ничего? Хозяева, которые начинают чаще хвалить питомца, обычно удивляются, насколько сильно пес меняется в лучшую сторону», — подчеркнул Голубев.

Чтобы собака понимала, что такое похвала, после одобрительных слов можно ее погладить и выдать лакомство, добавил эксперт.

До этого Голубев объяснил, почему нельзя запрещать собаке лаять. Он объяснил, что лай для собак является способом коммуникации, возможностью заявить о себе и выразить свои эмоции. Попытка подавить это — лишение возможности выразить чувства.

Ранее собаководам посоветовали отказаться от «лапикюра» для питомцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами