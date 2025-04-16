Собаководам посоветовали отказаться от «лапикюра» для питомцев

В России быстрыми темпами развивается бьюти-индустрия для домашних животных. Владельцам собак предлагают самые разнообразные услуги, в том числе «лапикюр» (окрашивание когтей животных). Однако от данной процедуры следует воздержаться. Такой совет в беседе с РИАМО дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«При уходе за лапками своего питомца важно помнить, что процедура «лапикюра» может быть полезной для подушечек и удаления лишней шерсти, но окрашивание когтей лучше исключить, так как оно может вызвать стресс у животного из-за длительных манипуляций с лапами», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что обработка когтей — крайне важная процедура, которая помогает не только избежать дискомфорта во время прогулок, но и проблем с опорно-двигательным аппаратом. В случае, если питомец боится когтереза, следует попробовать использовать электрический гриндер, порекомендовал кинолог.

До этого Голубев объяснил, почему питомец может отказываться от прогулки. По его словам, одной из причин может стать негативный опыт, например, агрессия или резкий шум на улице. В данном случае важно показать животному, что мир безопасен и хозяин рядом с ним.

Еще одной причиной может быть неправильная социализация любимца, что привело к его тревожному поведению, указал специалист.

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