Скандальная пара россиян устроила дебош перед вылетом самолета и попала на видео

В Сочи семейную пару сняли с рейса перед полетом из-за скандала с другим пассажиром. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в самолете, следовавшем в Новокузнецк. По информации канала, все началось со словесной перепалки пары с соседом по креслам. Конфликт перерос в открытое столкновение. На кадрах опубликованного видео женщина снимает с ноги кроссовку и несколько раз опускает ее на сидящего в кресле пассажира.

Сотрудники полиции пытались урегулировать конфликт мирно, но супружеская пара проигнорировала их просьбы и предупреждения. Тогда по вызову стюардов на борт поднялись полицейские. Они усмирили дебоширов и забрали в отделение полиции аэропорта, где на каждого из нарушителей общественного порядка составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Пара пропустила рейс, с которого ее сняли. Причина конфликта между пассажирами не уточняется.

Ранее россиянин устроил истерику в самолете из-за шума двигателя и улыбки стюарда.