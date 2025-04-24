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«Конкорд» Пригожина начал распродавать активы

«Конкорд» начал распродажу активов после ухода с рынка армейского питания
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Пресс-служба компании «Конкорд»

Группа компаний (ГК) «Конкорд», основанная Евгением Пригожиным, распродает активы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Конкорд» после потери контракта на поставку питания российской армии начал распродавать активы. Филиалы «Конкорда» закрываются в Ленинградской и Московской областях. Выручка от продажи составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль превысила два миллиарда.

Кроме того, структура ГК «Конкорд» ООО «Комбинат питания» 22 апреля 2025 года приняла решение о ликвидации компании.

В мае прошлого года сообщалось, что группа компаний Евгения Пригожина «Конкорд» распродает свои фабрики-кухни.

В декабре 2023 года «Фонтанка» сообщала, что у двух компаний группы «Конкорд» Пригожина сменился гендиректор.

Вместо Павла Пригожина (сына Евгения Пригожина) компании возглавил петербуржец Владислав Писаренок.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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