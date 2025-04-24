Стало известно, из какого мяса россияне предпочитают готовить шашлык в 2025 году

RT: в 2025 году спрос на шашлык из индейки у россиян подскочил на 64%

В апреле текущего года спрос на шашлык у россиян вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Причем наибольший интерес жители страны проявляют к жаренному на костре мясу индейки – на этот продукт спрос подскочил сразу на 64%, потянув за собой рост цен на 34% до 614,3 рубля, сообщает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

К говядине интерес вырос на 45%, а цены – на 4% до 543 рублей. Шашлык из курицы стали покупать на 6% чаще, а стоит он в среднем 383,2 рубля, что на 13% больше, чем годом ранее. Что касается шашлыка из свинины, то к нему интерес вырос на 4%, а стоимость – на 3%, до 477,6 рубля.

Интересно, что при этом у россиян на 3% упал интерес к наборам для приготовления шашлыка, на шампуры – на 9%, на мангал – на 8%. Однако в то же время уголь жители стали покупать чаще – спрос показал 11%-ный рост.

Исследование экспертов платформы фискальных данных «Такском» основано на анализе более 56 млрд кассовых чеков.

Напомним, также из исследования аналитиков Купер «Газета.Ru» узнала, что топ городов, где значительно увеличились объемы любого вида мяса для шашлыка на один заказ, возглавила Казань. В среднем жители города приобретали 2,19 кг за один раз — на 24% больше, чем годом ранее. Второе место занял Нижний Новгород, третье – Новосибирск и четвертое – Москва.

Ранее россияне рассказали, сколько шашлыка съедят на майских праздниках.