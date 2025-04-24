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Россияне стали заказывать больше мяса к весенним шашлыкам

В среднем москвичи покупают 1,94 кг свинины для шашлыка, а петербуржцы — 1,81 кг
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Shutterstock

Весной 2025 года выросло количество мяса для шашлыка на один заказ: свинины — в среднем на 11%, набор из любого вида мяса (например, курицы, говядины или свинины) — на 6%. Это показало исследование аналитиков Купера, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Топ городов, где значительно увеличились объемы любого вида мяса для шашлыка на один заказ, возглавила Казань. В среднем жители города приобретали 2,19 кг за один раз — на 24% больше, чем годом ранее. На втором месте — Нижний Новгород: среднее количество мяса для шашлыка в продуктовой корзине — 1,88 кг, общий рост за год — 19%. Третье место занимает Новосибирск (1,77 кг мяса на заказ, рост на 13%), а четвертое — Москва (1,88 кг мяса, рост за год — на 11%).

Среди городов, где значительно увеличились объемы именно свиного мяса для шашлыка на один заказ, лидирует Санкт-Петербург. В среднем петербуржцы заказывают 1,81 кг свинины, рост относительно прошлого года — на 21%. Москвичи покупают 1,94 кг свинины, что на 4% больше, чем весной 2024 года. В Екатеринбурге на один заказ приходится 1,85 кг свинины — рост на 3%.

В рейтинг самых популярных сопутствующих товаров для выезда на шашлыки, которые россияне чаще всего заказывают с доставкой, входят розжиг, уголь и решетки для мяса. При этом растет объем этих товаров на один заказ, а также спрос на них, преимущественно в регионах. Так, спрос на решетки для мангала увеличился в 1,2 раза в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге количество розжига в одном заказе выросло в 1,6 раз, а количество угля — в 1,1 раза.

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